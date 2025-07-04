Balıkesir Savaştepe'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Yangın Akpınar Mahallesi'nde Başladı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını, yangın ekiplerinin dikkatini çekti. Olayın ihbar edilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Müdahale Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının söndürülmesi için hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmaları, yerel ekiplerin özverili çabaları ile devam etmekte. Yangının büyümesini önlemek amacıyla gerekli önlemler alınıyor.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.