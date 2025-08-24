DOLAR
Balıkesir Sındırgı'da 4,2 ve 4,3 Büyüklüğünde İki Deprem Daha

Balıkesir Sındırgı'da 4,8'lik deprem sonrası AFAD verilerine göre saat 22.00'de 4,2 ve 22.14'te 4,3 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 22:40
AFAD kayıtlarına göre merkez üssü Sındırgı olan artçı sarsıntılar

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 21.58'de meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından iki yeni sarsıntı daha kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan depremlerden ilki saat 22.00'de 4,2 büyüklüğünde; ikincisi ise saat 22.14'te 4,3 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD verilerine göre saat 22.00'deki 4,2 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 kilometre, saat 22.14'teki 4,3 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7,01 kilometre olarak bildirildi.

