Balıkesir Sındırgı'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem - Saat 02.30

Balıkesir Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre merkez üssü Sındırgı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 02.30'da 4,4 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bazı yapılar yıkıldı.