Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Gelişmeler ve sahadaki durum

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.35'te 4,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntının merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi.

Depremin, Balıkesir ile birlikte çevre iller ve İzmir'de de hissedildiği bildirildi. AFAD verilerine göre sarsıntı 7,72 kilometre derinlikte meydana geldi.

Olayda bazı metruk binalara ait istinat duvarlarının hasar gördüğü kaydedildi. Yetkililer hasar tespit çalışması başlattı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını ve şu ana kadar olumsuz bir durumun olmadığı bilgisini paylaştı. Vali Ustaoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığını da belirtti.

Sındırgı Belediyesi çalışanlarından Erhan Dayı, görevli olarak bulunduğu belediyede sallantıyı ciddi şekilde hissettiğini söyleyerek, "Sarsıntıyı ciddi bir şekilde hissettim. Can güvenliğim açısından sarsıntı olur olmaz kendimi dışarı attım. Allah beterinden korusun." ifadesini kullandı.