DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.584.015,84 -1,05%

Balıkesir Sındırgı'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi; derinlik 7,72 km, AFAD ve ekipleri sahada tarama yapıyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 16:21
Balıkesir Sındırgı'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Gelişmeler ve sahadaki durum

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.35'te 4,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntının merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi.

Depremin, Balıkesir ile birlikte çevre iller ve İzmir'de de hissedildiği bildirildi. AFAD verilerine göre sarsıntı 7,72 kilometre derinlikte meydana geldi.

Olayda bazı metruk binalara ait istinat duvarlarının hasar gördüğü kaydedildi. Yetkililer hasar tespit çalışması başlattı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını ve şu ana kadar olumsuz bir durumun olmadığı bilgisini paylaştı. Vali Ustaoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığını da belirtti.

Sındırgı Belediyesi çalışanlarından Erhan Dayı, görevli olarak bulunduğu belediyede sallantıyı ciddi şekilde hissettiğini söyleyerek, "Sarsıntıyı ciddi bir şekilde hissettim. Can güvenliğim açısından sarsıntı olur olmaz kendimi dışarı attım. Allah beterinden korusun." ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' Mektubu Siirt'teki Şehit Ailesine Ulaştı
2
Küresel Sumud Filosu: İspanya’dan Kalkan 22 Tekne Tunus Açıklarına Ulaştı
3
Trabzon'da Sağanak: Ortahisar'da Su Birikintileri ve Trafik Aksaması
4
İlker Arslan Adliyeye Sevk Edildi — Antalya Emniyet Müdürü Görevden Uzaklaştırıldı
5
Yunanistan, Gazze Nedeniyle İsrail'den Silah Alımlarını Erteledi İddiası
6
Özgür Özel, Ayşenur Ezgi Eygi'yi Vefatının Birinci Yılında Andı
7
Binali Yıldırım: "Terörsüz Türkiye" süreci Türkiye Yüzyılı için vazgeçilmez

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı