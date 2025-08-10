DOLAR
Balıkesir Sındırgı’da 6,1 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlgili detaylar için okumaya devam edin.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 20:40
Balıkesir Sındırgı’da 6,1 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir Sındırgı'da Şiddetli Deprem!

Bugün saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yayınlanan verilere göre, depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi.

Depremin Derinliği

Şiddetli sarsıntının 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edilmiştir. Depremin meydana geldiği saatlerde vatandaşların paniğe kapıldığı ve bazı bölgelerde hafif hasarların yaşanabileceği belirtiliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi, depremin ardından gelişmeleri takip ediyor ve gerekirse gerekli önlemleri alacağını açıkladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sındırgı...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sındırgı ilçesinde bir bina yıkıldı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sındırgı ilçesinde bir bina yıkıldı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

