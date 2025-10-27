Balıkesir Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem — İlk Tespitler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Sındırgı olarak kaydedildi.

Depremin ayrıntıları

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı Marmara ve Ege bölgelerinde; İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya dahil olmak üzere birçok ilde hissedildi. Depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Yetkililerden açıklamalar

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleriyle saha taramalarına başladığını bildirdi ve "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada saha tarama faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek, "Şu an birkaç noktada yıkım var. Şu ana kadar can kaybı tespit etmedik, tarıyoruz. Köylerden şu an için..." dedi. Kaymakam, sahadaki taramalarının devam ettiğini vurguladı.

Mahallelerden ilk bilgiler

Kırsal Gölcük Mahallesi Muhtarı Emin Bardak, mahallede ilk belirlemelere göre şu anda yıkılan bir yerin bulunmadığını bildirdi.

Kızılgür Mahallesi Muhtarı Fatih Şahan da deprem nedeniyle mahallelerinde bir sorunun yaşanmadığını söyledi.

Not: AFAD ve yerel ekiplerin saha taramaları devam ediyor; yetkililerden gelecek güncellemeler takip ediliyor.

