Balıkesir Sındırgı'da 6,1'lik Deprem: Hasar Tespitleri Tamamlandı

Sındırgı'da 10 Ağustos'taki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespitleri tamamlandı; listeler muhtarlıklarda askıya çıkarıldı, itirazlar AFAD Başvuru Merkezi'ne yapılacak.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 19:20
Çalışmalar tamamlandı, listeler askıya çıktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinasyonunda yürütüldü ve ilçedeki tüm evler tek tek incelendi.

Hasar tespitleri sonucu oluşturulan listeler, mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarıldı. Vatandaşlar evlerinin durumunu bu listelerden öğrenebilecek.

Tespitlere itiraz etmek isteyenler ise Sındırgı Hükümet Konağı'nda kurulan AFAD Başvuru Merkezi'ne müracaat edebilecek. Başvurular bir üst kurul tarafından değerlendirilecek.

Bir aylık askı sürecinin ardından binaların hasar durumları kesinleşecek.

Ramazan Sabay, Kurtuluş Mahallesi Muhtarı, vatandaşlara yaptığı çağrıda, "Depremden etkilenen hemşehrilerimizin listelere bakarak tespitleri teyit etmelerini rica ediyorum. Eğer bir eksiklik ya da hata olduğunu düşünüyorlarsa mutlaka itirazda bulunsunlar." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki tüm evler tek tek incelendi.

