Balıkesir Sındırgı'da Esnaf Depremde Yıkılan İş Yerlerinin Üzüntüsünü Yaşıyor

6,1 büyüklüğündeki sarsıntı konut ve iş yerlerini vurdu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos tarihinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, ilçedeki iş yerlerinde ağır hasara yol açtı. Merkez üssü Sındırgı olan sarsıntı, konutların yanı sıra ticari işletmeleri de etkiledi. Bazı dükkanlar enkaza dönerken, çok sayıda işletme ve içindeki ürünler zarar gördü.

Kültür Caddesi'nde beyaz eşya satışının yapıldığı iş yerinin sahibi Esin Çakır, AA muhabirine deprem anında il dışında olduğunu, ilçede bulunan oğlu ve gelinin ise güvenlik kamerasından iş yerinin çöktüğünü gördüğünü söyledi. Çakır, "Oğlum ve gelinim, depremin ardından güvenlik kamerasından iş yerinin çöktüğünü gördü. Burası 2 katlı, bizden başka 3 dükkan daha vardı. Çok üzgünüm. Tek mutluluğum ve sevincim çöken iş yerinde çocuklarım olmaması. Canımıza bir şey olmadı. Allah kimsenin başına vermesin." ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde züccaciye dükkanı işleten Ramazan Özden ise 19 yıldır hizmet verdiği 500 metrekarelik iş yerinde yaşadığı zararı anlattı. Özden, ilk deprem sonrası dükkanını açtığını belirterek, "İlk depremde 200 bin liraya kadar zararım vardı. Bu depremde tahminen zarar 400 bin lira oldu. İlk depremin ardından tam iş olmaya başlarken yeni deprem oldu." dedi.

Esnaf, iş yerlerini ve muhasebeleştirilen zararlarını toparlamanın zorluğuna dikkat çekerken, ilçede gözlemlenen yıkım ve hasar, bölge halkında büyük bir üzüntü yarattı.

