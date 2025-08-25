DOLAR
Balıkesir Sındırgı'da Marangoz Atölyesi Yangını Söndürüldü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Akçakısrak Mahallesi'nde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, orman işletme ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 05:41
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 05:41
Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Akçakısrak Mahallesi'nde bir marangoz atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen orman işletme ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve daha sonra söndürüldü.

Yangın nedeniyle atölyede maddi hasar oluştu.

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

