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Balıkesir Sındırgı'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 09:05
Balıkesir Sındırgı'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Balıkesir Sındırgı Orman Yangınında Son Durum

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. Kürendere Mahallesi kırsalında başlayan yangın, hem karadan hem de havadan etkili bir şekilde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Havadan ve Karadan Mücadele

Yangın bölgesinde gece boyunca devam eden karadan çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uçak ve helikopterlerle havadan müdahaleye geçiş yaptı. Helikopterler, yangın alanında yer yer dumanların yükseldiği dağlık bölgeden su almak için havuzlara stock yapıyor.

Ekiplerin Yoğun Çabası

Yangın ekipleri, alevleri kontrol altına almak amacıyla yanan alanın etrafını sarmış durumda. Yangının yayılmasını önlemek ve alevleri söndürmek için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yangının kontrol altına alınması için her geçen saat büyük bir mücadele sergileniyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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