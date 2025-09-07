DOLAR
Balıkesir Sındırgı depremleri: Emendere Fay Zonu aktifleşti

Prof. Dr. Sözbilir: 10 Ağustos 6,1'den sonra artçılar Sındırgı güneyindeki Emendere Fay Zonu'na kaydı; ölü faylar tetiklendi, büyüklüğü 5'i geçmeyen artçı fırtınası bekleniyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 14:56
Balıkesir Sındırgı depremleri: Emendere Fay Zonu aktifleşti

Balıkesir-Sındırgı depremlerinde yeni odak: Emendere Fay Zonu

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in değerlendirmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada bugün yaşanan depremlerin Sındırgı Fayının güneyindeki dağlık alanda bulunan Emendere Fay Zonundan kaynaklandığını belirtti.

10 Ağustos tarihli 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra devam eden artçı deprem etkinliği Sındırgı güneyindeki dağlık alana göç etmiş ve Türkiye diri fay haritasında yer almayan Emendere Fay Zonu ve bu fayın güneyindeki tekil faylar üzerinde yoğunlaşmıştır.

Sözbilir, bu durumun Sındırgı depreminin ana şokundan sonra dağlık alandaki ölü fayların tetiklendiğini ve söz konusu fayların yeniden aktif hale geldiğini gösterdiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, bu faylar üzerinde jeotermal kaynaklar bulunduğu için büyüklüğü 5'i geçmeyen deprem fırtınası şeklinde bir etkinliğin sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Risk ve beklenen seyre ilişkin not

Prof. Dr. Sözbilir'in değerlendirmesi, artçı deprem etkinliğinin yer değiştirdiğine ve haritada yer almayan fay zonlarının tetiklendiğine işaret ediyor; bölgedeki gelişmeler takip edilmeye devam edecektir.

