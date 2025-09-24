Balıklıgöl Yerleşkesi Güneş Enerjisiyle Aydınlatılacak

Balıklıgöl, "Balıklıgöl Çevresinin Yenilenebilir Enerji ile Aydınlatılması Projesi" ile güneş enerjisiyle aydınlatılacak; protokol imzalandı, finansman sağlandı.

Şanlıurfa'nın simgelerinden tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, "Balıklıgöl Çevresinin Yenilenebilir Enerji ile Aydınlatılması Projesi" kapsamında güneş enerjisiyle aydınlatılacak. Proje, bölgenin aydınlatma altyapısını yenileyerek çevre ve enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Protokol İmzalandı, Yerel ve Bölgesel Destek Sağlandı

Projeye ilişkin protokol; Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) Başkanı Hasan Maral tarafından imzalandı. Finansman desteği ise şu şekilde belirlendi: GAP BKİ 14 milyon lira, Eyyübiye Belediyesi 10 milyon lira ve Şanlıurfa Valiliği 8 milyon lira.

Uygulama ve Teknik Yaklaşım

Projeye göre, yenilenebilir enerji uygulama modeli kapsamında uygun alanlara kurulacak güneş enerji santrallerinden elde edilecek enerji, Balıklıgöl çevresinin aydınlatılmasında kullanılacak. Bölgedeki aydınlatma sistemi gün ışığına duyarlı akıllı otomasyon sistemleri ile entegre edilecek.

Çalışmaların 45 gün içinde başlaması planlanıyor. Proje ile aydınlatma için kullanılan enerji bedelsiz temin edilecek ve bölgenin gece aydınlatması daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacak.

