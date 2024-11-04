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Balkan Alimleri Buluşması: İslam Medeniyetinin Yeniden İnşası

Edirne'de düzenlenen Balkan Alimleri Buluşması'nda din adamları birleşme ve dayanışma mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 12:20
Balkan Alimleri Buluşması: İslam Medeniyetinin Yeniden İnşası

Balkan Alimleri Buluşması'nın Detayları

Edirne'de gerçekleştirilen "Balkan Alimleri Buluşması", katılımcılar için büyük önem taşıyan bir toplantı oldu. Edirne Valiliği'nin destekleriyle Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı etkinlik, Edirne Mimar Sinan Vakfı ve Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu iş birliğiyle, İslam Alimleri Vakfı tarafından "Kendi Gök Kubbemiz" temasıyla düzenlendi. Buluşmaya Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna-Hersek, Sancak bölgesi, Batı Trakya, Bulgaristan, Romanya, Slovenya, Karadağ ve Kırım'dan pek çok din adamı katıldı.

Din Adamlarının Görüşleri

Prof. Dr. Süleyman Baki, yaptığı açıklamada, Edirne'nin Türkiye'nin Balkanlara açılan kapısı olduğunu belirterek, "Bu nazik coğrafyanın hassasiyetlerini dikkate alarak çalışmalar yürütmemiz gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer kurumların katkıları büyük değer taşıyor," dedi.

Ferid Piku, Arnavutluk'tan gelen heyetin buluşmaya katıldığını ifade ederek, "Türkiye bizim için çok büyük bir devlet. Balkanlar'daki sıkıntılarımızın çözümünü Türkiye'den bekliyoruz," şeklinde konuştu.

Küçük İsmaili, buluşmanın İslam medeniyetinin ihyası üzerine tartışmalar içerdiğini ve eski hocalarıyla birlikte olmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Kazim Hacimeyliç, etkinliğin Balkan alimleri için fikir alışverişi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Alimlerin bir araya gelmesi dünyaya bir mesajdır," diye ekledi.

Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Mustafa Güvenç, bölgedeki Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olmasının önemine dikkat çekti. "Böyle toplantılar bu birliği güçlendiriyor," dedi.

İslam Alimleri Vakfı Başkan Yardımcısı Abdülvahap Ekinci, "Balkanlar, Türklerin hak ve adalet bayrağını taşıdığı özel bir coğrafya. Ortak sorunlarımızı ele aldık," diyerek toplantının verimliliğine vurgu yaptı.

Gelecek İçin Umut

Prof. Dr. Mustafa Kara, toplantıda elde edilen bilgilerin gelecekte geliştirileceğini umduklarını belirtti.

Bu buluşma, Balkan toplumları arasında kardeşlik, dayanışma ve iş birliğinin yeniden inşası yönünde önemli bir adım oldu.

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