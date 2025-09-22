Balta'dan Rize Uyarısı: Dere Akışları Hâlâ Tehlikeli

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'nın açıklamaları

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Rize'de sağanak sonrası dere yataklarındaki su akışının henüz durmadığını, su seviyesinin düşmüş olmasına rağmen akışa geçen su miktarının tehlikeli boyutta olduğunu bildirdi.

Balta, Çamlıhemşin ilçesinde sürdürülen yol açma çalışmalarını incelediğini ve yağış sonrası tüm ekip ile ekipmanların, yağış şiddetinin en yüksek görüldüğü noktalara sevk edildiğini aktardı.

Balta, Giresun için en yüksek yağış miktarının metrekareye 450 kilogram, Rize için ise en yüksek yağışın metrekareye 350 kilogram olarak kaydedildiğini belirtti. "Yağış sonrası dere yataklarında akışa geçen debi miktarında artışlar oldu. Bunun üzerine seviyeler yükseldi. Özellikle Rize'nin belli yerlerinde dere yataklarında taşkın hadiseleri gerçekleşti. Bugüne kadar bu taşkın hadiselerinde herhangi bir can kaybı yaşanmadı." diye konuştu.

Balta, 2021'de Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 36 saatte 430 milimetre yağış düştüğünü hatırlatarak, "Burada 450 milimetreleri gördüğümüz halde bugüne kadar alınan önlemler sebebiyle herhangi bir can mal kaybı yaşanmadı. Bu önemli bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Kalıcı tedbirler kapsamında dere yataklarındaki ıslah çalışmalarının taşkınların önüne geçtiğini vurgulayan Balta, tersip bentleri, taşkın koruma duvarları ve sel kapanları gibi yapıların suyu kendi yatağında tuttuğunu söyledi.

Türkiye genelinde kurulan Taşkın Erken Uyarı Sistemleri'nin büyük bölümünün Karadeniz'de bulunduğuna dikkat çeken Balta, sistemin sarı, turuncu ve kırmızı uyarılarla kademeli bildirim sağladığını, bu uyarıların AFAD ve ilgili mercilere iletildiğini ve erken tahliyelerin vatandaşları koruduğunu belirtti.

Balta, sistemin bungalov ve diğer yaşam alanlarının tahliyesinde önemli rol oynadığını vurgulayarak, "Bu uyarılar sayesinde bungalov ve insanların diğer yaşam alanları, bunların tahliyesi bu vesileyle sağlanmış oldu." dedi.

Yağışların durmasına karşın dere yataklarındaki su miktarının yüksek kaldığına işaret eden Balta, şunları kaydetti:

"Dere yataklarındaki akış henüz durmadı. Seviye düşmüş olmasına rağmen, şu an dere yataklarında halen daha akışa geçen su miktarı tehlikeli boyutta."

Balta, vatandaşlara yaptığı çağrıda ise şunları söyledi: "Vatandaşlarımız lütfen dere yataklarına yaklaşmasın. Görevi olmadığı işlerde dere yataklarında, yani kendi böyle bir resmi görevi yoksa oralara yakın mesafelerde durup kendi canını tehlikeye atmasın diyoruz."

