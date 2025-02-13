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Balyoz Davası: Eski Yargıtay Üyeleri Yüce Divan'da Yargılanmaya Devam Ediyor

Balyoz davasında yargılanan eski Yargıtay üyeleri, 'görevi kötüye kullanma' suçundan Yüce Divan'da yargılanıyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:29
Balyoz Davası: Eski Yargıtay Üyeleri Yüce Divan'da Yargılanmaya Devam Ediyor

Balyoz Davası Kapsamında Eski Yargıtay Üyeleri Yüce Divan'da Yargılanıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından biri olan "Balyoz davası" kapsamında iki eski Yargıtay üyesinin yargılanmasına devam edildi. Sanıkların, örgüt talimatıyla karar verdikleri iddiasıyla yargılanan 5 eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi, "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla Yüce Divan'da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşma Bilgileri

Dava süreci, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda gerçekleştirildi. Duruşmada başka suçtan tutuklu olan sanık Ahmet Toker, cezaevinden video konferans yöntemiyle katıldı. Diğer sanıklar Ekrem Ertuğrul, Abdurrahman Kavun ve Hamza Yaman ise duruşma salonunda hazır bulundu. Ayrıca, firari sanık Fikriye Şentürk hakkında yakalama kararının sürdüğü bildirildi.

Tanık İfadeleri ve Kararlar

Davanın ilerlemesi sırasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, önceki celsede tanık olarak çağrılan eski Yargıtay Başkanı ve Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'nın duruşmaya katılmayacağına dair mazeret dilekçesi sunduğunu açıkladı. Ayrıca, tanık sıfatıyla dinlenen eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil, 2010'daki üye seçimlerinin ardından FETÖ mensubu yargıçların görevlendirilmesi üzerine ifade verdi.

Gelen belgelerin okunmasının ardından Yüce Divan heyeti, önemli ara kararları açıkladı. Bu kararlar, firari sanık Şentürk hakkında yakalama kararının infazının beklenmesine ve gelecek celse Mehmet Akarca ile Ali Sezgin'in tanık olarak dinlenilmesine dair oldu. Duruşma, 10 Nisan'a ertelendi.

Önceki Yargılamalar ve Cezalar

Darbe girişiminin ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılanarak daha önce ceza alan sanıklardan eski başkan Ekrem Ertuğrul, örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım suçlamasından 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.

Diğer eski yüksek yargıçlar, Hamza Yaman ve Ahmet Toker sırasıyla 11 yıl ve 14 yıl 3 ay hapis cezası alırken, Abdurrahman Kavun ise 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırıldı. Fikriye Şentürk ise hakkındaki yakalama kararı nedeniyle hala bulunamamıştır.

Anayasa Mahkemesi, yüksek yargıçları Anayasa'nın 148. maddesine göre, görevleri ile ilgili suçlardan ötürü Yüce Divan sıfatıyla yargılamaktadır.

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