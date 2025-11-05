Bandırma’da Okul Çevrelerine Sıkı Denetim: 355 Servis Aracı İncelendi

Bandırma’da Okul Çevrelerine Sıkı Denetim

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ekim ayı boyunca öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve eğitim ortamının huzurunu korumak amacıyla okul çevrelerinde ve okul servislerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerin kapsamı ve amaçları

Denetimlerde, eğitim ve öğretimin huzur ve güven ortamında sürdürülmesi, çocukların ve gençlerin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri olumsuzlukların önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması hedeflendi.

Bulgular ve uygulanan işlemler

Yapılan kontrollerde 76 umuma açık yer denetlenirken, 105 şahıs sorgulandı ve 355 okul servis aracı trafik yönünden incelendi. Denetimler sonucunda dilencilik yapan 5 kişiye idari işlem uygulanırken, belirlenen saatler dışında yaşı küçük şahıs bulunduran 1 internet kafeye idari yaptırım uygulandı. Ayrıca okul çevresinde muhtelif maddelerden dolayı 1 kişiye işlem yapıldı.

Yetkililerin açıklaması

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin öğrencilerin güvenliği ve okul çevrelerinde huzurlu bir ortamın sağlanması için kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

BANDIRMA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, EKİM AYI BOYUNCA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK VE EĞİTİM ORTAMININ HUZURUNU KORUMAK AMACIYLA OKUL ÇEVRELERİNDE VE OKUL SERVİSLERİNDE KAPSAMLI DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRDİ.