Bandırma Gemi Müzesi'ni 102 Bin Kişi Ziyaret Etti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası olan Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, üç ayda toplam 102 bin 818 kişinin ziyaretine ev sahipliği yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Canik ilçesinde bulunan müze, tarihi bir yolculuk sunarak ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor. Müze, Atatürk'ün beylik tabancasından kıyafetlerine, Nutuk kitabının orijinal nüshasından çeşitli fotoğraflara kadar birçok önemli eseri sergilemekte. Ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının toplantı hallerinin bal mumu heykellerle canlandırıldığı bu mekan, tarih meraklılarına eşsiz bir deneyim sunuyor.

Müzede, Lozan Barış Antlaşması'nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı da yer almakta. Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, mayıs, haziran ve temmuz ayları arasında toplamda 102 bin 818 kişiyi ağırladı.

Açıklamada, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da yer aldı. Doğan, Bandırma Vapuru'nun Milli Mücadele'nin en önemli sembollerinden biri olduğunu belirterek, şunları ifade etti: "Kültür turizmine önemli katkılar sunan müzelere ilgi her geçen yıl artıyor. Samsun'umuzun tarihi rolüne ışık tutan bu özel mekan, misafirlerimizi 1919'lu yıllara adeta yolculuğa çıkarıyor. 1919 ruhunu yaşamak ve hissetmek isteyen herkesi Bandırma Gemi Müzesi'ni ziyaret etmeye davet ediyoruz."

