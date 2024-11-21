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Bangkok'taki Sea Life Ocean World: 30 Bin Deniz Canlısının Evi

Bangkok'taki Sea Life Bangkok Ocean World, 30 bin deniz canlısıyla çevre bilinci aşılayan bir biyoçeşitlilik merkezi olarak öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:10
Bangkok'taki Sea Life Ocean World: 30 Bin Deniz Canlısının Evi

Bangkok'un Su Altı Mucizesi: Sea Life Bangkok Ocean World

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Sea Life Bangkok Ocean World, 30 bin deniz canlısına ev sahipliği yapan dünyanın en büyük akvaryumlarından biridir. Akvaryum, ziyaretçilerine deniz altı dünyasını keşfetme imkanı sunarken, nadir görülen türleriyle de dikkat çekmektedir.

Deniz Ekosisteminin Koruyucusu

10 bin metrekarelik bir alana yayılmış olan bu dev akvaryum, yılda yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi ağırlamaktadır. Sea Life Bangkok, dünya deniz ekosisteminin korunmasına aktif olarak katkı sağlamanın yanı sıra, nesli tükenmekte olan türlerin korunmasına yönelik projeler yürütmektedir.

Akvaryumda Neler Var?

Akvaryumun en dikkat çekici sakinlerinden biri olan dev vatozlar, okyanus ekosisteminin önemli bir parçasını oluşturmakta ve zarif hareketleriyle ziyaretçileri büyülemektedir. Ayrıca, denizlerin kadim muhafızları olarak bilinen yeşil deniz kaplumbağaları da burada yaşamaktadır.

Rehabilitasyon ve Eğitim Projeleri

Sea Life Bangkok'ta yer alan özel rehabilitasyon bölümünde, yaralı deniz kaplumbağaları tedavi edilerek doğaya kazandırılmaktadır. Bu akvaryum, resif köpekbalıkları gibi türlerin eğitim etkinlikleriyle ekosistem üzerindeki rolleri hakkında farkındalık yaratmaktadır.

Hassas Deniz Ekosisteminin Temsilcileri

Denaizatı türleri, sualtı ekosisteminin hassas dengesinde özel bir yer tutmaktadır. Tayland ve dünya sularında nesli tehlike altında olan bu minik canlılar, akvaryumda hazırlanan mercan bahçelerinde yaşamaktadır.

Antarktik Kökenli Gentoo Penguenleri

Antarktika kökenli gentoo penguenleri, Bangkok'un tropikal havasına rağmen özel soğutulmuş bir ortamda sergilenmektedir. Bu penguenler, özellikle çocukların büyük ilgisini çekmektedir.

Denizlerin Gizemli Canlıları

Deniz ejderi ve moray yılan balığı gibi nadir türler, akvaryumda dikkat çekici özellikleriyle sergilenmektedir. Ayrıca, akvaryumda kısa pençeli su samurları, kartal ışınları ve aslan balıkları gibi birçok farklı canlı da yaşamaktadır.

Sea Life Bangkok Ocean World, sunduğu deneyimler ve türlerin korunması yönündeki çabalarıyla hem bir akvaryum hem de çevre bilinci aşılayan bir biyoçeşitlilik merkezi olarak önemli bir rol oynamaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki yaklaşık 30 bin deniz canlısına ev sahipliği yapan, nadir görülen...

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki yaklaşık 30 bin deniz canlısına ev sahipliği yapan, nadir görülen türleri barındıran dünyanın en büyük akvaryumlarından Sea Life Bangkok Ocean World, ziyaretçilerine deniz altı deneyimi sunuyor. Dünya deniz ekosisteminin korunmasında rol oynayan Sea Life Bangkok, birçok türe yaşam alanı sunuyor ve nesli tükenmekte olan canlıların korunmasına katkı veriyor.

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki yaklaşık 30 bin deniz canlısına ev sahipliği yapan, nadir görülen...

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki yaklaşık 30 bin deniz canlısına ev sahipliği yapan, nadir görülen türleri barındıran dünyanın en büyük akvaryumlarından Sea Life Bangkok Ocean World, ziyaretçilerine deniz altı deneyimi sunuyor. Dünya deniz ekosisteminin korunmasında rol oynayan Sea Life Bangkok, birçok türe yaşam alanı sunuyor ve nesli tükenmekte olan canlıların korunmasına katkı veriyor.

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