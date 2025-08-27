DOLAR
Bangladeş Ankara Büyükelçisi Haq'tan Trabzon ziyareti

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti; sağlık, turizm ve liman işbirliği gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 16:00
Bangladeş Ankara Büyükelçisi Haq'tan Trabzon ziyareti

Bangladeş Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq'tan Trabzon ziyareti

Genç ile görüşmede sağlık, turizm ve liman işbirliği gündeme geldi

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genç'in makamında gerçekleşen ziyarette, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Trabzon'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Haq, "Büyükelçi olduğumdan beri Trabzon'a gelmek istiyordum. İnsani olarak Bangladeş, Trabzon insanına yakın. Dünyada iki ülke arasında yapılan görüşmeler genelde arkadaşça olur ama bizim aramızdaki kardeşçe oluyor. Atatürk'ün isminin verildiği cadde ve okulumuz var. Sağlık ve turizm konusunda işbirliği yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, Trabzon'un önemli liman şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İki ülke coğrafi olarak uzak, yakın olsalar daha farklı ticaret yapılabilirdi. Sizi davet etmeye geldim. 'Nasıl işbirliği yapabiliriz?' konusunu değerlendirebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakın zamanda Bangladeş'e gelecek, sizleri de bekleriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İslam aleminin lideri olarak görüyoruz. Mazlum ülkeler söz konusu olduğunda yüksek sesle dile getiriyor. Türkiye ciddi anlamda Bangladeş'e destek veriyor. Turizmi nasıl geliştirebileceğimiz konusunda sizden destek almak isteriz. Yanınıza geldim, kardeş kardeşe yardım eder, elinden tutar. Kardeş şehir olmak için liman şehirleri konusunda çalışmalarımız var."

Başkan Ahmet Metin Genç ise iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına dikkati çekerek, "Biz kardeşiz. Bangladeş'in Kurtuluş Savaşı sırasında yardımlarını unutamayız. Bağımsızlık mücadelesine katkılarınız var. İki kardeş ülkenin gelişmesi için ortak adım atması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon'un kültür, tarih ve sanat şehri olduğunu anlatan Genç, "Şehrimiz turizmi ile yükselen bir değer. Turizm konusunda tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız. Coğrafya olarak uzak olabilir ama gönüllerimiz bir." ifadelerini kullandı.

