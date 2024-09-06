Bangladeş, Güney Asya İşbirliği Örgütü'nün Yeniden Aktif Olmasını Talep Ediyor

Bangladeş'teki geçici hükümete başdanışman olarak liderlik eden Muhammed Yunus, Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü'nün (SAARC) yeniden etkin hale gelmesinin bölgedeki birçok sorunu çözebileceğini ifade etti.

SAARC'ın Faaliyetleri Önemli

Press Trust of India ile yaptığı röportajda Yunus, SAARC'ın faaliyetlerinin sürdürülmesi ve örgütün tekrar aktif hale gelmesi gerektiğine dikkat çekti. SAARC, büyük hedefler için kurulan bir yapı olmasına rağmen şu anda yalnızca kağıt üzerinde var olduğunu belirten Yunus, örgütün etkin faaliyetlerinin bölgedeki sorunların çözümüne katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Bölgesel Gruplaşmanın Etkileri

Yunus, Afganistan, Bangladeş, Butan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka'nın bu durumdan olumsuz etkileneceğine dikkat çekerek, SAARC'ın önemini vurguladı. SAARC, 1980 yılında Sri Lanka’da yapılan zirve ile kurulum aşamalarına başlamış, 8 Aralık 1985’te ise Bangladeş’in başkenti Dakka’da resmi olarak kurulmuştur; yeni bir üye olarak Afganistan 2007'de kabul edilmiştir.

Hindistan ile Su Sorunu

Yunus, ayrıca Bangladeş geçici hükümetinin Hindistan ile uzun süredir bekleyen "Teesta Su Paylaşım Anlaşması" üzerindeki farklılıkları çözmek için çalışmalar yapacağını belirtti. Anlaşmanın ertelenmesinin her iki taraf için de faydası olmadığını vurguladı.

“Bangladeş'in ne kadar su alacağını önceden bilmem durumunda dahi, anlaşmadan memnun kalmasam bile imzalamak daha iyi olacaktır.” diyen Yunus, su konusunun uluslararası kurallar çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ve bu alanda sürekli çağrıda bulunmaya devam edeceğini açıkladı. Hindistan hükümetinin geçmişte anlaşmaya varmayı kabul ettiğini, ancak Batı Bengal hükümetinin buna hazır olmadığını dile getirdi.

“Bu konuda insani temeller üzerinden işbirliği yapabilir ve insanların acılarını giderecek şekilde çözüm üretebiliriz.” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.