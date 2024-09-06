Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bangladeş, Güney Asya İşbirliği Örgütü'nün Yeniden Aktif Olmasını Talep Ediyor

Bangladeş'teki geçici hükümetin başdanışmanı Muhammed Yunus, SAARC'ın yeniden aktif olmasının önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 14:31
Bangladeş, Güney Asya İşbirliği Örgütü'nün Yeniden Aktif Olmasını Talep Ediyor

Bangladeş, Güney Asya İşbirliği Örgütü'nün Yeniden Aktif Olmasını Talep Ediyor

Bangladeş'teki geçici hükümete başdanışman olarak liderlik eden Muhammed Yunus, Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü'nün (SAARC) yeniden etkin hale gelmesinin bölgedeki birçok sorunu çözebileceğini ifade etti.

SAARC'ın Faaliyetleri Önemli

Press Trust of India ile yaptığı röportajda Yunus, SAARC'ın faaliyetlerinin sürdürülmesi ve örgütün tekrar aktif hale gelmesi gerektiğine dikkat çekti. SAARC, büyük hedefler için kurulan bir yapı olmasına rağmen şu anda yalnızca kağıt üzerinde var olduğunu belirten Yunus, örgütün etkin faaliyetlerinin bölgedeki sorunların çözümüne katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Bölgesel Gruplaşmanın Etkileri

Yunus, Afganistan, Bangladeş, Butan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka'nın bu durumdan olumsuz etkileneceğine dikkat çekerek, SAARC'ın önemini vurguladı. SAARC, 1980 yılında Sri Lanka’da yapılan zirve ile kurulum aşamalarına başlamış, 8 Aralık 1985’te ise Bangladeş’in başkenti Dakka’da resmi olarak kurulmuştur; yeni bir üye olarak Afganistan 2007'de kabul edilmiştir.

Hindistan ile Su Sorunu

Yunus, ayrıca Bangladeş geçici hükümetinin Hindistan ile uzun süredir bekleyen "Teesta Su Paylaşım Anlaşması" üzerindeki farklılıkları çözmek için çalışmalar yapacağını belirtti. Anlaşmanın ertelenmesinin her iki taraf için de faydası olmadığını vurguladı.

“Bangladeş'in ne kadar su alacağını önceden bilmem durumunda dahi, anlaşmadan memnun kalmasam bile imzalamak daha iyi olacaktır.” diyen Yunus, su konusunun uluslararası kurallar çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ve bu alanda sürekli çağrıda bulunmaya devam edeceğini açıkladı. Hindistan hükümetinin geçmişte anlaşmaya varmayı kabul ettiğini, ancak Batı Bengal hükümetinin buna hazır olmadığını dile getirdi.

“Bu konuda insani temeller üzerinden işbirliği yapabilir ve insanların acılarını giderecek şekilde çözüm üretebiliriz.” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

İLGİLİ HABERLER

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar