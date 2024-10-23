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Bangladeş'te Eski İktidar Partisi Öğrenci Kanadı Yasaklandı

Bangladeş geçici hükümeti, Avami Birliği'nin öğrenci kanadı Chhatra Ligi'ni yasakladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 20:54
Bangladeş'te Eski İktidar Partisi Öğrenci Kanadı Yasaklandı

Bangladeş'te Chhatra Ligi'nin Yasaklanması

Bangladeş'te geçici hükümet, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in liderliğindeki Avami Birliği'nin öğrenci kolu olan Chhatra Ligi'ni yasakladı. Bu yasak, ülkedeki protestoların yol açtığı şiddet olaylarına bağlandı.

Yasağın Nedeni

İçişleri Bakanlığı, Chhatra Ligi'nin gerçekleştirdiği eylemler sonucunda "doğrudan ya da kışkırtma yoluyla cinayetlere ve terör faaliyetlerine" katıldığını belirtirken, bu nedenle grubun Terörle Mücadele Yasası çerçevesinde yasaklandığını ve terör örgütü olarak listelendiğini açıkladı.

Protestolar ve Şiddet Olayları

Temmuz ayında, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına yönelik karar sonrasında protestolar başladı. Yüksek Mahkeme, temmuz sonunda kontenjan kotasını düşürdüğünde ise gösterilere son verildiği duyuruldu.

Gösterilerin Sonrası

Protestolar sırasında şiddet olayları yaşandı ve birçok kişi hayatını kaybetti. Şiddetin artması üzerine Başbakan Şeyh Hasina, askeri helikopterle Hindistan'a gitmek zorunda kaldı; bu arada protestocular, Başbakan'ın resmi konutunu basarak olayları tırmandırdı.

Uluslararası Tepkiler

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta Geçici Hükümet Başkanı olarak görevine başladı. 17 Ekim'de ise Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi, Hasina hakkında insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkardı.

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