Bangladeş'te Geçiş Hükümeti Sonrası İlk Uluslararası Ziyaret Türkiye'den Gerçekleşti

Türkiye, Bangladeş'teki geçiş hükümeti sonrası ilk uluslararası ziyareti Ticaret Bakanı Ömer Bolat liderliğindeki heyetle gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:41
Bangladeş'te Geçiş Hükümeti Sonrası İlk Uluslararası Ziyaret Türkiye'den Gerçekleşti

Bangladeş'te Geçiş Hükümeti Sonrası İlk Ziyaret Türkiye'den Gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bangladeş'teki yeni geçiş hükümetinin kurulmasının ardından yaptığı uluslararası ziyarette, ikili ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi için önemli adımlar atıldığını açıkladı. Bakan Bolat'ın liderliğindeki heyet, Türkiye'den Bangladeş'e gerçekleştirilen ilk ziyaretin ardından birçok alanda işbirliği fırsatlarını değerlendirerek iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

Bakan Bolat, ''İkili ticaret ve yatırım ilişkilerimizi daha dengeli ve çeşitlendirilmiş bir yapıya kavuşturmak için altyapı projeleri, enerji, sağlık turizmi, ilaç, tarım ve gıda, madencilik, lojistik, e-ticaret, savunma sanayi ve temiz enerji gibi birçok alanda işbirliği fırsatlarını ele aldık'' ifadesinde bulundu.

Türkiye-Bangladeş İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı

Bolat, ayrıca Türkiye-Bangladeş İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı'nın da gerçekleştirildiğini belirtti. Bu toplantı, iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin ekonomik anlamda daha da güçlendirilmesi amacını taşımaktaydı. 'Bu toplantı, ticaret hacmimizi artırma ve yeni işbirliği alanları oluşturma kararlılığımızı sürdürecek önemli bir adım oldu'' şeklinde konuştu.

Bolat, görüşmelerinde Türk iş insanlarının Bangladeş'teki yatırım fırsatlarını ve karşılaştıkları zorlukları da masaya yatırdıklarını vurguladı. 'Firmalarımızın Bangladeş'te yaptıkları yatırımlar, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Güçlü Türkiye-Bangladeş ilişkileri için birlikte çalışmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Türk İş Dünyasının Reform Sürecine Desteği

Bakan Ömer Bolat, Bangladeş geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammad Yunus ile gerçekleştirdikleri görüşmede Türkiye'nin, Bangladeş'in reform sürecine katkı verme taahhüdünde bulunduğunu belirtti. 'Türkiye olarak Bangladeş'in reform sürecinde her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu belirttik'' ifadelerini kullandı. Bu görüşmenin, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Ayrıca, Bolat, Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Ramis Şen ile de bir araya gelerek eğitim gören Bangladeşli öğrencilerle dostluk ve işbirliğini güçlendiren görüşmeler gerçekleştirdi.

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