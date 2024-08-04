Bangladeş'te Hükümet Karşıtı Gösterilerde 48 Kişi Hayatını Kaybetti

Bangladeş'teki Protestoların Ardından Ölü Sayısı Artıyor

Bangladeş'te, hükümetin kamuda kontenjan sağlamaya yönelik kararı sonrası başlayan hükümet karşıtı protestolar sırasında 48 kişi yaşamını yitirdi. Şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen gösterilerde, özellikle başkent Dakka'da gerginlik tırmandı.

Sokağa Çıkma Yasağı ve Resmi Tatil İlan Edildi

Dakka'daki protestoların sürdüğü belirtilirken, hükümet iç güvenlik önlemleri kapsamında "süresiz sokağa çıkma yasağı" ve 3 günlük resmi tatil ilan etti. Bu kararlar, protestoların kontrol altına alınması için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Protestoların Arka Planı

Gösteriler, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların çocuklarına yönelik kamu işlerine kontenjan ayrılması kararı sonrası patlak verdi. Temmuz ayında başlayan benzer protestolar sonrasında, hükümet karşıtı eylemlerde 200'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Gergin Atmosfer ve Çıkan Çatışmalar

Yerel medyada yer alan haberlere göre, protestocular, "vergi ödememe ve işe gitmeme" çağrısıyla bazı kamu binalarına ve araçlara saldırmış durumda. Protestolar sırasında çıkan çatışmalarda, hem polisin hem de göstericilerin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Gözaltılar ve Yaralılar

Bangladeş İçişleri Bakanı, protestolar sırasında 147 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı; ancak bağımsız kaynaklar ölü sayısının 200'ün üzerinde olduğunu bildirmektedir. Protestolara katılan yaklaşık 2 bin kişi, başkent Dakka'nın çeşitli noktalarında bir araya gelirken, polis de göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanarak müdahale etti.

Çatışmaların olduğu bölgelerde çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken, protestoların devam edip etmeyeceği merak konusu. Hükümetin atacağı adımlar, toplumsal huzurun sağlanmasında belirleyici olacak.