Gaziantep'te Fuhuş Operasyonu: 14 Tutuklama, Duvar Yazıları Şok Etti

Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 14 tutuklama

Operasyon detayları

Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen fuhşa teşvik, aracılık etme ve zorlama suçlarına yönelik operasyonda, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle belirlenen adreslere koçbaşı ile baskın yapıldı. Baskınlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, silah ve suç unsuru malzeme ele geçirildi.

Duvardaki yazılar pes dedirtti

Operasyon sırasında fuhuş yuvası olarak kullanılan bir adreste duvara asılmış broşürde yer alan ifadeler dikkat çekti. Broşürde şu ifadeler yer alıyordu: ’Polise konuşursan 25 bin sana, 25 bana para cezası var. Sakın konuşma. Soran olursa daire bakmaya geldim. Polise ötersen 26 bin TL cezası var. Polise ötme, polise ötersen kişi başı 26 bin TL cezası var’. Özellikle "Polise ötersen 26 bin TL cezası var" cümlesi sosyal medya ve soruşturma süreçlerinde tepki çekti.

Adli süreç ve ek gelişmeler

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyon kapsamında ayrıca bir yağma olayı da aydınlatıldı.

