DOLAR
42,6 -0,03%
EURO
49,61 -0,09%
ALTIN
5.746,76 0,3%
BITCOIN
3.926.059,31 0,94%

Gaziantep'te Fuhuş Operasyonu: 14 Tutuklama, Duvar Yazıları Şok Etti

Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 21 kişiden 14'ü tutuklandı; duvarlardaki 'Polise ötersen 26 bin TL cezası var' yazıları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 13:18
Gaziantep'te Fuhuş Operasyonu: 14 Tutuklama, Duvar Yazıları Şok Etti

Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 14 tutuklama

Operasyon detayları

Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen fuhşa teşvik, aracılık etme ve zorlama suçlarına yönelik operasyonda, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle belirlenen adreslere koçbaşı ile baskın yapıldı. Baskınlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, silah ve suç unsuru malzeme ele geçirildi.

Duvardaki yazılar pes dedirtti

Operasyon sırasında fuhuş yuvası olarak kullanılan bir adreste duvara asılmış broşürde yer alan ifadeler dikkat çekti. Broşürde şu ifadeler yer alıyordu: ’Polise konuşursan 25 bin sana, 25 bana para cezası var. Sakın konuşma. Soran olursa daire bakmaya geldim. Polise ötersen 26 bin TL cezası var. Polise ötme, polise ötersen kişi başı 26 bin TL cezası var’. Özellikle "Polise ötersen 26 bin TL cezası var" cümlesi sosyal medya ve soruşturma süreçlerinde tepki çekti.

Adli süreç ve ek gelişmeler

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyon kapsamında ayrıca bir yağma olayı da aydınlatıldı.

GAZİANTEP'TE FUHUŞ OPERASYONUNDA 14 ŞAHIS TUTUKLANDI, DUVARDAKİ YAZILAR ŞOK ETTİ

GAZİANTEP'TE FUHUŞ OPERASYONUNDA 14 ŞAHIS TUTUKLANDI, DUVARDAKİ YAZILAR ŞOK ETTİ

GAZİANTEP'TE FUHUŞ OPERASYONUNDA 14 ŞAHIS TUTUKLANDI, DUVARDAKİ YAZILAR ŞOK ETTİ

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hacılar-Erciyes-Develi Bağlantı Yolu Hızla İlerliyor
2
Alaplı'da Gıda Denetimleri Artırıldı: 20 İşletmeye Ceza
3
Buldan'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
4
Gülşah Durbay’ın Sağlığı Ciddiyetini Koruyor - Manisa Şehir Hastanesi’nde Yoğun Bakım
5
Kahramanmaraş'ta Yoğun Sis: Görüş 30 Metreye Düştü
6
Korkuteli'nde Ev Yangını: Çomaklı Mahallesi'nde Konut Kullanılamaz Hale Geldi
7
Araban'da KYK Öğrencilerinden Sa’d Bin Ebu Vakkas Hz. Türbesi Ziyareti

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı