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Bangladeş'te Protestolar Devam Ederken Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti

Bangladeş'te hükümete karşı yapılan protestolar sırasında bir öğrenci açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 11:12
Bangladeş'te Protestolar Devam Ederken Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti

Bangladeş'teki Protestoların Ardında Yatan Sebepler

Bangladeş'te, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararının ardından geniş çaplı protestolar patlak verdi. Bu olay, Başbakan Şeyh Hasina Vecid hükümetine karşı tepkilerin artmasına yol açtı.

Bir Öğrencinin Hayatını Kaybetmesi

Protestolar sırasında, 17 yaşındaki bir öğrenci açılan ateş sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Bu trajik olay, protestocuların öfkelerini daha da artırdı.

Dakka’da Geniş Katılımlı Gösteriler

Başkent Dakka'da on binlerce kişi Shaheed Minar Anıtı önünde toplanarak Hasina'nın istifasını talep etti. Protestocular, "Ne zaman gideceksin Hasina?" ve "Otokrat gitmeli, demokrasi yeniden tesis edilmeli" şeklinde sloganlar attılar.

Ayrımcılık Karşıtı Öğrenci Hareketi'nden Çağrı

Ayrımcılık Karşıtı Öğrenci Hareketi sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, gösterilerde öğrencilere ve vatandaşlara yönelik saldırıları protesto etmek için ülke genelinde yürüyüş düzenleneceği bildirildi. Açıklamada, "topyekün direniş" çağrısı yapıldı.

Uzman Görüşleri

Siyasi analist Zahed Ur Rahman, hükümetin ölümlere karşı kayıtsız kalmasının ve sorumlu şahısları değil siyasi muhalifleri suçlamasının halkın öfkesini daha da körüklediğini ifade etti. Ur Rahman, Hasina yönetiminin protestoları baskı ve kitlesel tutuklamalarla bastırma çabalarının sonuç vermeyeceği görüşünde.

Ölü Sayısı ve Vaka Özeti

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, protestolar sırasında en az 147 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ancak bazı haber kaynakları bu sayının 200'ü geçtiğini belirtmektedir. Protestoların başlangıcından bu yana, 18 yaşındaki bir öğrencinin yaralanması ve çeşitli çatışmalar sonucu bir polisin ölmesi gibi olaylar yaşandı.

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