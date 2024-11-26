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Bank of China'nın Eski Yöneticisi Liu Lien'gı Yolsuzluktan İdam Cezasına Çarptırıldı

Bank of China'nın eski Yönetim Kurulu Başkanı Liu Lien'gı, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla idama mahkum edildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 16:22
Bank of China'nın Eski Yöneticisi Liu Lien'gı Yolsuzluktan İdam Cezasına Çarptırıldı

Bank of China'nın Eski Yöneticisi Yolsuzluk Davasında Cezalandırıldı

Çin'in en büyük kamu bankalarından biri olan Bank of China'nın eski Yönetim Kurulu Başkanı Liu Lien'gı, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı.

121 Milyon Yuan Rüşvet Suçlaması

Şandong eyaletinin Cinan şehrinde görülen davada mahkeme, Liu hakkında Bank of China ve daha önce görev yaptığı Çin İthalat-İhracat Bankası (Eximbank) idari konumunu kötüye kullanarak 121 milyon yuan (yaklaşık 16,7 milyon dolar) rüşvet aldığına, ayrıca koşulları karşılamayan şirketlere yasa dışı kredi sağlayarak kamuyu 190,7 milyon yuan (26,2 milyon dolar) zarara uğrattığına hükmetti.

İdam Ceza Kararı ve Soruşturma Süreci

Mahkeme, eski yöneticiye 'rüşvet' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından 2 yıl ertelemeyle idam cezası verdi. 62 yaşındaki Liu, daha önce Çin Merkez Bankası (PBoC) gibi önemli görevlerde de bulunmuştu. Liu, 2021'den beri süren yolsuzluk soruşturmalarının hedef alınan en üst düzey ismi oldu.

Yolsuzlukla Mücadele ve Kamu Bankaları

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Ekim 2022'deki Ulusal Kongresi'nden sonra, yolsuzluk soruşturmalarının kamuya ait büyük bankalara ve varlık fonlarına yönelmesi dikkat çekiyor. Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Şi Cinping, yolsuzlukla mücadeleyi iktidarında en çok önemsediği konulardan biri olarak görüyor.

Şi'nin, iş dünyası ile bağları olan parti kadrolarının ağır cezalara çarptırılacağına yönelik yaptığı açıklamalar, yolsuzluk soruşturmalarının devam edeceğinin sinyalini veriyor. Kendisine rakip gördüğü kişiler üzerinde oluşturduğu baskı nedeniyle eleştirilen Şi, bu süreçle itibarını artırmayı amaçladığını belirtmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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