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Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Akbank ve Garanti BBVA, 1 Temmuz 2025 itibarıyla yemek ücretlerini 500 TL'ye çıkarırken, TEB ve QNB Finansbank'ta önemli artışlar yaptı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 13:39
Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Bankacılık Sektöründe Meydan Okuma Savaşı!

Türkiye'nin bankacılık sektöründe, 1 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni yemek tarifeleri, büyük bir rekabetin başlangıcını müjdeliyor. Akbank ve Garanti BBVA günlük yemek desteklerini 500 TL seviyesine çıkarırken, TEB ve QNB Finansbank da önemli artışlara imza attı.

Artan Hayat Pahalılığına Cevap

Türkiye'de yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı, bankaları, çalışanlarının alım gücünü korumak amacıyla yeni adımlar atmaya zorladı. Bu durum, bankaların çalışan memnuniyetini artırma çabalarını da hızlandırdı ve sektör içinde bir yan haklar savaşı başlattı.

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Yemek Zamları Açıklandı

Akbank ve Garanti BBVA, 1 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olacak yemek ücreti desteğini 500 TL'ye yükselttiklerini açıkladı. Akbank, daha önce 400 TL olan destek miktarını %25 oranında artırarak, sektördeki en yüksek yemek yardımını sunan banka konumuna geldi. Garanti BBVA da benzer bir güncellemeyle tavanı 500 TL olarak belirledi.

TEB ve QNB Finansbank'tan Yüzde 20 Zam

Akbank ve Garanti BBVA'nın bu adımına kayıtsız kalmayan Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ve QNB Finansbank da çalışanlarına yönelik sevindirici haberler verdi. Her iki banka, günlük yemek ücretlerini %20 oranında artırma kararı aldı. TEB, 1 Temmuz 2025’ten itibaren 375 TL olan yemek ücretini 450 TL’ye yükseltirken, QNB Finansbank da aynı oranda artış yaparak 375 TL’yi 450 TL’ye çıkardı.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin bankacılık sektöründeki rekabetin daha da kızıştığını ve bankaların çalışanlarına yönelik yapılan yatırımların artacağını gösteriyor.

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