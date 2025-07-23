DOLAR
40,45 -0,08%
EURO
47,47 0,18%
ALTIN
4.453,95 0,02%
BITCOIN
4.786.260,4 1,2%

Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

Temmuz sonu itibarıyla bankaların faizsiz kredi limitleri 90.000 TL'ye kadar yükseldi. Kampanya detayları ve uzman uyarıları haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 13:52
Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

Bankalardan Faizsiz Kredi Muslukları Açıldı

Son ekonomik dalgalanmalar, birçok vatandaşı alternatif nakit arayışlarına yönlendirirken, bankalardan 90.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanları dikkat çekici bir şekilde gün yüzüne çıktı. Temmuz ayının son günlerine girilirken, bir zamanlar 45-50 bin TL aralığında olan kredi teklifleri, artan nakit ihtiyacıyla birlikte müthiş bir ivme kazanarak 90.000 TL'ye yükseldi.

Limitler Zirveye Ulaştı

2025 yılı, bankaların faizsiz kredi musluklarını sonuna kadar açtığı bir dönem olarak tarihe geçeceğe benziyor. Yılın başlarında 75 bin TL seviyelerine ulaşan kredi limitleri, Temmuz ayı itibarıyla yeni bir psikolojik sınırı aştı. Ay başında 85 bin TL'ye çıkan en yüksek teklif, son dakika güncellemeleriyle 90 bin TL'ye fırladı.

Akbank'ın Sıfır Faizli Kredi Teklifi

Akbank, 65 bin TL'lik üç ay vadeli taksitli artı para ve 25 bin TL'lik yine üç ay vadeli taksitli nakit avans olmak üzere iki parçalı bir teklif sundu. Bu birleşimle toplamda 90 bin TL'lik sıfır faizli bir kredi fırsatı sunuluyor. Ancak, bu kampanyanın son başvuru tarihi 31 Temmuz olarak belirlenmiş durumda. Diğer bankalar ise limitlerini genel olarak 50 bin TL ile 85 bin TL arasında tutmaya devam ediyor.

Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

Uzmanlardan 100.000 TL Sinyali

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, faizsiz kredi limitlerindeki artışın devam edeceği öngörüsünde bulundu. Kurtuluş, bankaların çeyrek dönem hedeflerini yakalamak için bu tür kampanyalara ağırlık verdiğini ifade ederek, "Asıl hareketliliği Eylül ayında bekliyoruz. O dönemde bankaların hedeflerini yakalayabilmek için limitleri daha da artırması kaçınılmaz olacaktır. Eylül ayı içerisinde 100.000 TL limitini telaffuz etmemiz oldukça olası bir durum" dedi.

Sıfır Faiz Tuzaklarına Dikkat!

Kurtuluş, kampanyaların ardındaki pazarlama taktiklerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. "Bankalar 'sıfır faiz' diyerek müşteri çekiyor, ancak bazen sigorta, dosya masrafı gibi ek maliyetler yansıtabiliyorlar. Bu nedenle sözleşme koşulları çok dikkatli incelenmelidir" şeklinde uyarıda bulundu.

Faizsiz Kredi Kullanımı Ne Kadar Doğru?

Kurtuluş, bu kredilerin yatırım aracı olarak görülmemesi gerektiği konusunda da uyarıda bulundu. "Bu parayı alıp herhangi bir yatırım aracına yönlendirmek büyük bir risktir. Yalnızca ertelenemez bir ihtiyaç varsa ve ödeme gücünüz mevcutsa kullanılmasında fayda var. Aksi takdirde, sırf faizsiz olduğu için bu yola girmek, ileride daha büyük borç sarmalları oluşturabilir" diye ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Açıklandı: 3 Milyon Sürücü Riskte!

İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla Sahillerinde Yoğunluk: Hava Sıcaklığı 43,6 Dereceye Ulaştı
2
Sakarya'da Orman Yangını: D-650 Kara Yolu Kapalı
3
İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı
4
31. Saraybosna Film Festivali'nde 50 Film Yarışıyor
5
Yalova'da Miras Tartışmasında Kardeşini Öldüren Zanlı Ormanda Yakalandı
6
Pakistan Büyükelçiliği'nden Renkli Mango Festivali

Roketsan'dan IDEF 2025'te Çarpıcı Gösterim: 6 Yeni Sistem Tanıtıldı!

AJet'ten Uçuş Kampanyası: 849 TL'ye Uçma Fırsatı!

İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

İzmir'de Annelere Üç Kalemde Destek Projesi Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli Vatandaşlara 15.162 TL Cep Harçlığı Müjdesi

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Açıklandı: 3 Milyon Sürücü Riskte!