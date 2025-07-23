Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

Bankalardan Faizsiz Kredi Muslukları Açıldı

Son ekonomik dalgalanmalar, birçok vatandaşı alternatif nakit arayışlarına yönlendirirken, bankalardan 90.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanları dikkat çekici bir şekilde gün yüzüne çıktı. Temmuz ayının son günlerine girilirken, bir zamanlar 45-50 bin TL aralığında olan kredi teklifleri, artan nakit ihtiyacıyla birlikte müthiş bir ivme kazanarak 90.000 TL'ye yükseldi.

Limitler Zirveye Ulaştı

2025 yılı, bankaların faizsiz kredi musluklarını sonuna kadar açtığı bir dönem olarak tarihe geçeceğe benziyor. Yılın başlarında 75 bin TL seviyelerine ulaşan kredi limitleri, Temmuz ayı itibarıyla yeni bir psikolojik sınırı aştı. Ay başında 85 bin TL'ye çıkan en yüksek teklif, son dakika güncellemeleriyle 90 bin TL'ye fırladı.

Akbank'ın Sıfır Faizli Kredi Teklifi

Akbank, 65 bin TL'lik üç ay vadeli taksitli artı para ve 25 bin TL'lik yine üç ay vadeli taksitli nakit avans olmak üzere iki parçalı bir teklif sundu. Bu birleşimle toplamda 90 bin TL'lik sıfır faizli bir kredi fırsatı sunuluyor. Ancak, bu kampanyanın son başvuru tarihi 31 Temmuz olarak belirlenmiş durumda. Diğer bankalar ise limitlerini genel olarak 50 bin TL ile 85 bin TL arasında tutmaya devam ediyor.

Uzmanlardan 100.000 TL Sinyali

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, faizsiz kredi limitlerindeki artışın devam edeceği öngörüsünde bulundu. Kurtuluş, bankaların çeyrek dönem hedeflerini yakalamak için bu tür kampanyalara ağırlık verdiğini ifade ederek, "Asıl hareketliliği Eylül ayında bekliyoruz. O dönemde bankaların hedeflerini yakalayabilmek için limitleri daha da artırması kaçınılmaz olacaktır. Eylül ayı içerisinde 100.000 TL limitini telaffuz etmemiz oldukça olası bir durum" dedi.

Sıfır Faiz Tuzaklarına Dikkat!

Kurtuluş, kampanyaların ardındaki pazarlama taktiklerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. "Bankalar 'sıfır faiz' diyerek müşteri çekiyor, ancak bazen sigorta, dosya masrafı gibi ek maliyetler yansıtabiliyorlar. Bu nedenle sözleşme koşulları çok dikkatli incelenmelidir" şeklinde uyarıda bulundu.

Faizsiz Kredi Kullanımı Ne Kadar Doğru?

Kurtuluş, bu kredilerin yatırım aracı olarak görülmemesi gerektiği konusunda da uyarıda bulundu. "Bu parayı alıp herhangi bir yatırım aracına yönlendirmek büyük bir risktir. Yalnızca ertelenemez bir ihtiyaç varsa ve ödeme gücünüz mevcutsa kullanılmasında fayda var. Aksi takdirde, sırf faizsiz olduğu için bu yola girmek, ileride daha büyük borç sarmalları oluşturabilir" diye ekledi.