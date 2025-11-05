Banu Alkan Kardeşi Osman Alkan'ı Trafik Kazasında Kaybetti

Ünlü sanatçı Banu Alkan, trafik kazasında yaşamını yitiren kardeşi Osman Alkan'ı Altınoluk'ta düzenlenen cenaze töreninde gözyaşlarıyla uğurladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 18:40
Banu Alkan, kardeşi Osman Alkan'ı son yolculuğuna uğurladı

Ünlü sanatçı Banu Alkan, trafik kazasında yaşamını yitiren kardeşi Osman Alkan (65)'ı gözyaşlarıyla uğurladı.

Cenaze töreni ve detaylar

Osman Alkan (65), Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Alkan için Altınoluk Köy Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye ablası Banu Alkan ile aile yakınları ve sevenleri katıldı.

Defin sırasında duygusal anlar yaşanırken, Banu Alkan’ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Banu Alkan'ın sözleri

Kardeşini kaybeden Banu Alkan, "Pırlantamdı benim. Pırlantamı kaybettim, meleğimi kaybettim. Dünyada en büyük koruyucumu kaybettim. En büyük bana sevgisini veren, benim için hayat boyu yanımda olan bir rüya. Evlatları var üç tane, Kerem, Melis. Canım benim" dedi.

Banu Alkan, kardeşiyle en son iki gün önce görüştüğünü belirterek, "İki gün önce ’Ablacığım gel, gel’. ’Söz veriyorum, geliyorum’ dedim. Hem özledim hem Altınoluk’ta bir sürü işlerimiz var evle ilgili, dekarasyonla ilgili. Geldim ama böyle geldim. Hiç beklemediğimiz, gencecik bir insan. Çok erken oldu, hiç yakışmadı bu ölüm, hiç yakışmadı ona" diye konuştu.

Defin

Osman Alkan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Altınoluk köyü mezarlığı'nda toprağa verildi.

