BANÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında

BANÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Yılın Kareleri Oylamasında

Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Anadolu Ajansı’nın geleneksel olarak düzenlediği Yılın Kareleri oylamasına katıldı. Bu etkinlik, ülkedeki önemli anların ve olayların en iyi fotoğraflarının seçilmesine olanak tanıyor.

Oylamaya katılma vesilesiyle, Prof. Dr. Boz, Anadolu Ajansı'nın büyük fotoğraf arşivini önemsendiğini ve bu tür etkinliklerin Türk basınının gelişmesine katkı sağladığını belirtti.

Bu yıl düzenlenen oylamada, 2023 yılına damga vuran anların yer aldığı fotoğraflar, sosyal medya üzerinden halk oylamasına sunuluyor. Herkesin katılımına açık olan bu oylama, vatandaşların duygularını ve anılarını paylaşma fırsatı sunuyor.