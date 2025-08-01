Barbare Studio'dan 'Kayda Değer' Programı: 11-21 Eylül'de Barın Han'da

Barbare Studio, arşiv paylaşımı ve kamusal programı 'Kayda Değer' ile sanatseverlerle buluşmak için geri sayımda. 11-21 Eylül tarihleri arasında Barın Han'da gerçekleştirilecek bu etkinlik, Melis Golar tarafından kurgulanmış ve Celine Topsakal tarafından tasarlanmıştır.

Tekirdağ'ın güzel Barbare Bağları’nda yer alan Barbare Studio, 2026 yılında gerçekleşecek ikinci sergi edisyonundan önce İstanbul'da sanatseverlerle bir araya geliyor. Bu program, Barbare Studio'nun üç yıllık küratöryel araştırma döngüsünün orta noktasını işaret ediyor.

'Kayda Değer', stüdyonun süreç odaklı ve araştırma temelli üretim biçimini gözler önüne seriyor. Etkinlik, yeni edisyon sanatçılarına ilham vermenin yanı sıra, küratöryel programın geleceğini şekillendirecek sorularla tartışma ortamı yaratmayı hedefliyor.

Odd Art Space işbirliğiyle düzenlenen bu platform, Trakya’daki genç sanatçılara görünürlük kazandırmayı ve tanışıklıkları artırmayı amaçlıyor. Açık çağrı ile seçilen sanatçılar, portfolyo günlerinin ardından Barın Han'daki sergi programında yer alacak.

Program kapsamında ayrıca, araştırma kütüphanesi, geçmişten edinilen izlenim ve öğretiler, gelecekteki küratöryel yönelimlerin sunumu, konuşmalar, müzik dinletileri ve daha önce Tekirdağ’da sergilenen yapıt ve dokümanlardan oluşan bir seçki ile podcast serisi de bulunuyor.

Melis Golar ve Barbare Studio tarafından kurgulanan arşiv paylaşımı ve kamusal program "Kayda Değer", 11-21 Eylül'de Barın Han'da izleyiciyle buluşacak.