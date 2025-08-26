Barrack: İsrail, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasıyla eş zamanlı adımlar atacak

Toplantı ve temel açıklamalar

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen görüşme sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Görüşmede Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD’li Senatörler Jeanne Shaheen ve Lindsey Graham, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson yer aldı.

Hizbullah'ın silahsızlandırılması vurgusu

Barrack, basın toplantısında "İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini sağlamak için çalışacağız ancak en önemli şey Hizbullah'ın silahsızlandırılması" dedi. Ayrıca, "İsrail, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik adımlarla eş zamanlı adımlar atacak" ifadelerini kullandı.

Barrack, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın silahsızlandırılması için bir plan sunacağını ve hükümetin 11 madde belirlediğini, bunlara uyma sözü verdiğini belirtti. Planın illa ki askeri bir girişim olmak zorunda olmadığını vurgulayarak "Lübnan'da iç savaş istemiyoruz" diye konuştu.

İsrail'in çekilme şartı ve güvenlik mekanizmaları

Barrack, "İsrail'in Lübnan'ı işgal etmek istemediğini" aktararak, "Hizbullah'ın silahını teslim ettiği teyit edilince İsrail'in Lübnan topraklarından çekileceğini" ifade etti. Ayrıca, Lübnan ordusunu desteklemeye odaklanılması gerektiğini belirtti ve "UNIFIL’in görev süresinin bir yıl uzatılmasını onaylayacağız" dedi.

Ekonomi, sınırlar ve Suriye ilişkileri

Barrack, Lübnan ordusunun sınırlarını koruyabileceğini söyledi ve ülke ekonomisini güçlendirmek amacıyla Körfez ülkelerini ekonomik bölgeye dahil ederek yatırımlar yapacaklarını belirtti. Suriye ile ilgili olarak da, "Suriye'ye gittik ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lübnan ile düşmanca bir ilişki istemiyor. Tarihi bir ilişkiye sıcak bakıyor ve sınırlar için görüşmelere hazır" dedi.

ABD'li senatörlerin ve Ortagus'un mesajları

Senatör Jeanne Shaheen, Cumhurbaşkanı Avn ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Lübnan hükümetinin "Hizbullah'ı silahsızlandırma" kararını desteklediklerini söyledi. Shaheen, Lübnan ordusunun maddi ve lojistik desteğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Lübnan'ın geleceği için seçtiği yolda ona destek olmaya devam edeceğiz" dedi ve ordunun önümüzdeki hafta sunacağı askeri planın hükümet tarafından onaylanmasını beklediklerini belirtti.

Senatör Lindsey Graham ise silahsızlandırma fikrinin Lübnan halkından geldiğini savunarak, "Lübnan, İsrail'in çekilmesini istemeden önce Hizbullah'ı silahsızlandırmalı. Hizbullah silahsızlandırılmadığı sürece İsrail Lübnan'a farklı bakmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu. Graham, Hizbullah silahsızlandırıldığında İsrail ile Lübnan'ın güneyinde işgal altında tutulan 5 nokta üzerinde müzakere yapılacağını aktardı.

ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus da Barrack'ın sözlerini destekleyerek, "İsrail, Lübnan hükümetinin kararlarıyla adım adım ilerlemeye hazır" dedi ve yalnızca söz değil eylem istediklerini, İsrail hükümetini de adım atmaya teşvik ettiklerini vurguladı.