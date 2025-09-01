Barrot: Grönland "Satılık Değil" — Fransa 2026'da Konsolosluk Açıyor

Barrot'ın ziyareti ve açıklamaları

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Grönland gezisini değerlendirdi. Barrot, Grönland için "Grönland Avrupa toprağıdır" diyerek Fransa'nın pozisyonunun "net" olduğunu ve adanın "satılık olmadığını" yineledi.

Barrot ayrıca, "2026 başında Fransa, Grönland’da konsolosluk açan ilk Avrupa Birliği ülkesi olacak" bilgisini paylaştı ve "işbirliğimizi güçlendirmek için ortaklar arası bir diyalog komitesi kurulacak" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Grönland ile ilgili tutumu

Barrot'ın mesajları, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın kontrolüne ilişkin yinelediği açıklamalarının ardından geldi. Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın Amerika'nın kontrolünde olması gerektiğini sık sık savunmuştu.

Mart ayında Kongreye hitap eden Trump, "Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz." ifadelerini kullanmış, ayrıca Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüştü.

Tepkiler ve Grönland'ın statüsü

Trump'ın açıklamaları, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere geniş bir kesimin tepkisini çekti. O dönemin Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." şeklinde yanıt vermişti.

Coğrafi olarak Danimarka Krallığı'na bağlı olan Grönland, Danimarka'ya yaklaşık 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor ve Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge konumunda bulunuyor.