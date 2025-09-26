Barselona'dan İsrail Protestosu: 2026 Tour de France'ta Takım Katılımı Tartışması

Barselona'dan İsrail Protestosu: 2026 Tour de France Kararı ve Yayılma Endişesi

İspanya'da Filistin'e destek ve İsrail karşıtı gösteriler, spor ve ekonomik alanda yeni boyutlar kazandı. Barselona Belediye Meclisi, Temmuz 2026'da kentten başlayacak Tour de France ile ilişkilendirilen adımların İsrail'e yönelik protestoların odağı haline gelmesine zemin hazırladı.

Barselona'nın kararı

Belediye Meclisi, "İsrail devleti adıyla anılan spor takımlarının, 2026 Tour de France'a katılmasını engellemek için gerekli tüm önlemlerin alınmasına" ilişkin öneriyi kabul etti. Karar, sol görüşlü partilerin oylarıyla geçirilirken, Meclis metninde ayrıca "takımların veya sporcuların İsrail devleti adı altında, İsrail devletini temsil ederek ve oradan finans desteği alarak katıldığı Barselona'daki her türlü spor etkinliğine Barselona Belediyesinin desteğinin geri çekileceği" vurgulandı.

Barselona Belediye Başkan Yardımcısı Maria Eugenia Gay de Meclis oturumunda, "Belediye Meclisinin Barselona'nın sorumluluk sahibi olduğu alanlarda, İsrail'in ekonomik projeksiyonlarının vitrini olarak kullanımının önlenmesi için çalışacağının" garantisini verdi. Gay, ayrıca kentte düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde İsrailli şirketlerin varlığının engellenmesi konusunda da ısrarcı olacaklarını belirtti.

Tur ve yarışlara etkisi

Geçen eylülde düzenlenen bisiklet turu La Vuelta, İsrail karşıtı gösterilerle gündeme gelmiş ve final etabının gerçekleştiği Madrid'teki gösteriler nedeniyle yarış tamamlanamamıştı. Bu tecrübeye dayanarak, Tour de France için de benzer protesto riskleri öne çıkıyor.

Özellikle 4 Temmuz 2026'da Barselona'da başlayacak yarışta, İsrail takımının katılımına izin verilmesi halinde etkinliğin İsrail karşıtı eylemlere sahne olması bekleniyor.

Bask Bölgesi: Grev ve kulüp boykotu

İspanya'nın kuzeyindeki Bask özerk yönetiminde işçi sendikaları, 15 Ekim tarihinde Filistin'e destek amaçlı genel grev ilan etti. Sendikalar, Gazze'deki durumu soykırım olarak nitelendirip, işverenlerden ve kurumlardan İsrail ile tüm ticari ilişkilerini askıya almalarını talep etti ve vatandaşları etkinliğe katılmaya çağırdı.

Bask'ta ayrıca Lointek Gernika Kulübü, Avrupa Kupası Kadınlar Şampiyonası'nın ilk turunda İsrail ekibi Elitzur Ramla ile 23 Ekim ve 27 Kasım'da planlanan ilk tur maçlarına çıkmayacağını duyurdu. Kulüp Başkanı Gerardo Candina, radyo açıklamasında: "Gazze Şeridi'nde vahşi bir soykırım var. Buna kesinlikle karşıyız ve bence herkesin bunu fark etmesi gerekiyor. Gazze'de devam eden soykırım nedeniyle bu sezon bir İsrail takımına karşı oynamayı reddediyoruz. Bu, FIBA'nın bize karşı harekete geçmesi anlamına geliyorsa öyle olsun." dedi.

Lointek Gernika, İspanya'da İsrail takımına karşı oynamayı reddeden ilk takım oldu ve karar, ülkedeki protesto dalgasının spor sahalarına yansımasının somut bir örneği olarak kayda geçti.