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Bartın'da 500 Yıllık Çınar Ağacı İçin Anıt Ağaç Başvurusu

Bartın'da yaklaşık 500 yıllık doğu çınarı, anıt ağaç olarak tescillenmesi için Ankara'ya başvuruldu.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 17:29
Bartın'da 500 Yıllık Çınar Ağacı İçin Anıt Ağaç Başvurusu

Bartın'da, yaklaşık 500 yıllık olduğu tahmin edilen doğu çınar ağacı için 'anıt ağaç' olarak tescil başvurusu yapıldı. Başvuru, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gerçekleştirildi.

Hasankadı beldesindeki Akbaş köyü Hızarnaşı mevkisinde bulunan çınar ağacının çapı 478 santimetre olarak ölçüldü. Köylüler tarafından dikkat çekilen bu tarihi ağaç için Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından yaş tespiti için incelemeler başlatıldı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yaptığı incelemelerde bu muazzam ağacı tanıtmaya yönelik çalışmalar yürütmekte olduklarını belirtti. Arslan, “En az 500 yıllık olduğu değerlendirilen bu ağaç, ülkemizin en büyük ağaçları arasında yer alıyor. Doğa turizmi ve eko turizmi açısından bu buluş bizim için büyük bir mutluluk.” dedi.

Vali Arslan ayrıca, ağacın korunması için Orman teşkilatının başvuruda bulunduğunu ve tescil sonrası gerekli adımları atacaklarını açıkladı. “Bu bölgeyi turizme kazandırmak için ilgili kurumlarla birlikte çalışmalar yapacağız.” diye ekledi.

Köy sakinlerinden Cafer Özsan, ağaç hakkında dedelerinden duyduğu bilgilere dayanarak, ağacın 500 yaşın üzerinde olduğunu düşündüğünü söyledi. Özsan, “İnsanlar buraya gelip ağacın kavuğunda fotoğraf çekiyor, piknik yapıyor. Ağaç, köyümüz için büyük bir değer.” ifadelerini kullandı.

Ağacın tanıtım ve inceleme programına, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Orman İşletme Müdürü Temel Nadir, Kültür ve Turizm İl Müdürü Özlem Koçak gibi önemli isimler katıldı.

Bartın'da yaklaşık 500 yıllık olduğu tahmin edilen ağacın anıt ağaç olarak tescillenmesi için...

Bartın'da yaklaşık 500 yıllık olduğu tahmin edilen ağacın anıt ağaç olarak tescillenmesi için Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvuruda bulunuldu.

Bartın'da yaklaşık 500 yıllık olduğu tahmin edilen ağacın anıt ağaç olarak tescillenmesi için...

Bartın'da yaklaşık 500 yıllık olduğu tahmin edilen ağacın anıt ağaç olarak tescillenmesi için Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvuruda bulunuldu.

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