Bartın'da Fotokapanla Tespit: İki Kaçak Avcıya 170 Bin Lira Ceza

Fotokapan incelemesi sonrası adli işlem ve ağır para cezası

Bartın'ın Ulus ilçesinde, ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanların incelenmesi sonucu iki kişinin tüfekle bozayıyı öldürdükleri belirlendi. Olay, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları sırasında ortaya çıktı.

Ekiplerin fotokapan görüntülerini emniyet güçlerine bildirmesi üzerine yapılan incelemede, araç plakası takibiyle şüphelilerin R.Ü. ve İ.D. olduğu tespit edildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından şüphelilere, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet gerekçesiyle toplam 170 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, bölgedeki kaçak avcılıkla mücadelede fotoğrafik delillerin etkisini bir kez daha gösterirken, yetkililer denetimlerin süreceğini bildirdi.