Bartın'da Gece Sıcaklığı 4 dereceye Düştü: Araç Camlarında Buzlanma

Bartın'da Gece Sıcaklığı 4 derece'ye Düştü: Araç Camlarında Buzlanma

Ani sıcaklık düşüşü Kavaf Sokak'ta çiğ ve buzlanma oluşturdu

Bartın'da gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yer yer 16 derece'ye kadar yükselirken, öğlen hissedilen sıcaklık 15 derece olarak ölçüldü. Gece ise sıcaklık hızla düşerek bazı bölgelerde 4 derece'ye geriledi.

Yaşanan ani soğuma özellikle Kavaf Sokak'ta etkisini gösterdi. Gece boyu park halinde kalan araçların üzerine çiğ düştü ve bazı araçların camlarında buzlanma oluştu.

Hafif rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklık değerlerinin 0 derece'nin altına inmesi, camlarda donma oluşmasının nedeni olarak değerlendiriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte gündüz sıcak, geceleri ise soğuk havanın hafta sonuna kadar süreceği bildirildi. Yapılan açıklamada gündüz sıcaklıklarının 23 derece'ye kadar yükselmesi, geceleri ise 3 derece'ye kadar inmesinin beklendiği kaydedildi.

