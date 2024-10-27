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Bartın'da Maden Ocağı Göçüğünde Hayatını Kaybeden İşçinin Cenaze Töreni

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'daki maden göçüğünde ölen işçi Ferdi Tayyar'ın cenazesine katıldı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 14:18
Bartın'da Maden Ocağı Göçüğünde Hayatını Kaybeden İşçinin Cenaze Töreni

Bartın'da Maden Ocağı Faciası

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Amasra ilçesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Ferdi Tayyar'ın cenaze törenine katıldı.

Göçüğün Ayrıntıları

Dün, Amasra ilçesindeki maden ocağında eksi 300 kodunda galeri açma çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Bu trajik olayda 35 yaşındaki işçi Ferdi Tayyar, göçük altında kalmış ve hastaneye kaldırılmasının ardından yaşamını yitirmişti.

Cenaze Töreni

Tayyar’ın cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kozcağız beldesinde bulunan Sütlüce köyündeki evine getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi ve helallik alındı.

Bakan Tunç’tan Başsağlığı

Cenaze törenine katılan Bakan Tunç, maden işçisi Tayyar’ın ailesi ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Defin İşlemi

Cenaze, öğle vakti Orta Mahalle Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Törene Katılanlar

Cenaze törenine, Tayyar’ın ailesi, arkadaşları ve bazı resmi yetkililer katıldı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve çok sayıda vatandaş da törende yer aldı.

Sonuç

Bu hüzünlü olay, maden sektöründeki iş güvenliği sorunlarını bir kez daha gündeme getirirken, hayatını kaybeden Ferdi Tayyar'ın anısı ve ailesinin acısı, tüm katılımcılar tarafından paylaşıldı.

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