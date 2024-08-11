Bartın'da Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

Bartın'da Dalgaların Kurbanı Olmaktan Kurtulan Aile

Bartın'da karadan ulaşımı olmayan bir koyda, denize giren ve dalgaların yükselmesiyle mahsur kalan 3’ü çocuk 6 kişilik aile, çeşitli ekiplerin koordineli çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Kiralık Tekneyle Macera

Güzelcehisar sahilinden kiraladıkları tekneyle denize açılan aile, denizin yasak olduğu bir koyda keyifli bir gün geçirmişti. Ancak akşam saatlerinde geri dönmek istediklerinde, dalgaların artması nedeniyle tekne kıyıya yanaşamadı.

Acil Yardım Çağrısı

Dalgaların şiddeti arttıkça, aile paniğe kapılarak acil yardım çağrısı yaptı. Bu çağrı üzerine sahil güvenlik, AFAD ve Bartın İl Özel İdaresi cankurtaran ekipleri bölgeye intikal etti.

Başarılı Kurtarma Operasyonu

Bartın İl Özel İdaresi cankurtaran ekipleri, jetskilerle koyda mahsur kalan aile bireylerine ulaşıp, onları birer birer açıkta bekleyen Sahil Güvenlik Teknesi’ne aktardı. Daha sonra aile, güvenli bir şekilde Bartın Limanı'na getirildi.

Sağlık Durumları İyi

Açık denizden kurtarılan aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olay, hem yerel ekiplerin sert deniz şartlarında ne denli yetkin olduğunu gösterdi hem de deniz güvenliği konusundaki hassasiyetin önemini hatırlattı.