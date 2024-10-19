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Bartın'da Sağanak İle Kapalı Köy Yolları

Bartın'da üç gündür süren sağanak yağış nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı, alternatif güzergahlar öneriliyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 10:28
Bartın'da Sağanak İle Kapalı Köy Yolları

Bartın'da Yaşanan Sağanak Yağışların Etkileri

Bartın'da üç gündür aralıklarla süren sağanak yağış, bölgedeki yaşamı olumsuz etkiliyor. Yoğun yağışlar, Arıt Çayı'nın debisinin yükselmesine yol açarak birçok köy yolunun kapanmasına neden oldu.

Kapatılan Köy Yolları

Tabanözü, Kabagöz, Fırınlı, Sipahiler, Hasanlar, Epçiler ve Akçalı köylerine ulaşımı sağlayan ana güzergah yolları, meydana gelen su baskınları sonucunda ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri, bu yolların girişlerine şerit çekerek sürücüler için alternatif güzergahların kullanılmasını öneriyor.

Bartın Irmağı’nın Durumu

Öte yandan, Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi, Yalı mevkisindeki iskelelerin kısmen su altında kalmasına neden oldu. Ekipler, su yükselmesinin yarattığı tehlikeleri göz önünde bulundurarak, Çağlayan piknik alanında da girişlere şerit çekerek alanı kapattı.

Yerel yönetimler ve yetkililer, bölgede yaşanan bu olumsuz hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almayı sürdürüyor.

Bartın'da üç gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle...

Bartın'da üç gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Arıt Çayı'nın debisinin yükselmesiyle Tabanözü, Kabagöz, Fırınlı, Sipahiler, Hasanlar, Epçiler ve Akçalı köylerine ulaşım sağlanan ana güzergah yolları suyla kaplandı.

Bartın'da üç gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle...

Bartın'da üç gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Arıt Çayı'nın debisinin yükselmesiyle Tabanözü, Kabagöz, Fırınlı, Sipahiler, Hasanlar, Epçiler ve Akçalı köylerine ulaşım sağlanan ana güzergah yolları suyla kaplandı.

Bartın'da üç gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle...

Bartın'da üç gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Arıt Çayı'nın debisinin yükselmesiyle Tabanözü, Kabagöz, Fırınlı, Sipahiler, Hasanlar, Epçiler ve Akçalı köylerine ulaşım sağlanan ana güzergah yolları suyla kaplandı.

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