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Batı Azerbaycan Topluluğu Türkiye Ofisi İzmir'de Açıldı

Batı Azerbaycan Topluluğu Türkiye Ofisi, İzmir'de açıldı. Açılışta önemli mesajlar verildi ve tarihi olaylara vurgu yapıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 16:31
Batı Azerbaycan Topluluğu Türkiye Ofisi İzmir'de Açıldı

Batı Azerbaycan Topluluğu Türkiye Ofisi İzmir'de Faaliyete Başladı

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Batı Azerbaycan Topluluğu Türkiye Ofisi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Açılış, İzmir Balçova'daki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Memmedov, etkinlikte Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'i vefatının 21. yılında rahmetle andı.

Aliyev'in Anısına Anlamlı Açılış

Azerbaycan'ın ulusal liderinin ölüm gününde gerçekleşen bu açılışın önemine dikkat çeken Memmedov, Aliyev'in de Batı Azerbaycan Bölgesi'nden sürgün edildiğini ifade etti. Açıklamalarında, bölgedeki Türklerin zorla göç ettirildiğini belirterek, "Bölgeye Ermeni nüfusu yerleştiriliyor. İran'dan 40 bin Ermeni getiriliyor," dedi. Ayrıca, 1829 yılında Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında imzalanan Edirne Antlaşması'na atıfta bulunarak, bu anlaşmayla birlikte Osmanlı topraklarındaki Ermenilerin bölgeye yerleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Azerbaycan Türklerinin Hakları

Memmedov, Sovyetler Birliği döneminde de benzer politikaların uygulandığını ve Azerbaycan Türklerinin bölgeden uzaklaştırıldığını vurguladı. "Ermenilerin Karabağ'da yaşama hakkı olduğu gibi Azerbaycan Türklerinin de Batı Azerbaycan Bölgesi'nde yaşama hakkı vardır," şeklinde konuşan Memmedov, Batı Azerbaycan Topluluğu’nun Azerbaycan Türklerinin haklarını korumak amacıyla kurulduğunu açıkladı.

Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Vurgusu

Batı Azerbaycan Topluluğu Türkiye Temsilcisi Asif Kurban ise topluluğun yurt dışındaki ilk temsilciliğinin İzmir'de açıldığını belirtti. Kurban, sürgün edilen insanların bölgeye dönüşünün sağlanması için uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesinde çalışmalar yürüteceklerini ifade etti ve "Topla tüfekle değil, barış içerisinde kendi evimize dönmek istiyoruz," dedi. Bu temsilcilik altında, zorla göç ettirilen insanlara bilgilendirme yapılacağına da vurgu yaptı.

Açılışa, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ve çok sayıda davetli katıldı.

Batı Azerbaycan Topluluğu Türkiye Ofisi İzmir'de hizmet vermeye başladı. Balçova'daki bir...

Batı Azerbaycan Topluluğu Türkiye Ofisi İzmir'de hizmet vermeye başladı. Balçova'daki bir alışveriş merkezindeki ofisin açılış kurdelesi, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov (ortada) ve davetlilerin katılımıyla kesildi. Büyükelçi Memmedov açılışın ardından konuşma yaptı.

Batı Azerbaycan Topluluğu Türkiye Ofisi İzmir'de hizmet vermeye başladı. Balçova'daki bir...

Batı Azerbaycan Topluluğu Türkiye Ofisi İzmir'de hizmet vermeye başladı. Balçova'daki bir alışveriş merkezindeki ofisin açılış kurdelesi, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov (ortada) ve davetlilerin katılımıyla kesildi. Büyükelçi Memmedov açılışın ardından konuşma yaptı.

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