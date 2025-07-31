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Bartın'da Toplu Balık Ölümleri İçin İnceleme Başlatıldı

Bartın Irmağı'nda meydana gelen toplu balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı. Ölü balıklar ve su yüzeyindeki yağ tabakası dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 12:32
Bartın'da Toplu Balık Ölümleri İçin İnceleme Başlatıldı

Bartın'da Balık Ölümleri Üzerine İnceleme

Bartın'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, ırmakta yaşanan toplu balık ölümleri için inceleme başlattı. Bartın Irmağı'nın Ağdacı Mahallesi Değirmen mevkisi'nde alınan örnekler, laboratuvara gönderilmek üzere yola çıktı.

Ölü Balıklar Dikkat Çekiyor

Irmağın yüzeyine vuran çok sayıda ölü balık, boyları 15-20 santimetre arasında değişen bireyler, görenlerin dikkatini çekti. Durumu yetkililere bildiren vatandaşlar, bu durumun nedenini merak ediyor.

Konu hakkında bir açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları ırmakta balık tutulmamaları konusunda uyardı. Bu durum, ırmak ekosisteminin sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Ayrıca, ırmağın yüzeyinde gözlemlenen yağ tabakası, olası bir kirliliğin işareti olarak endişelere yol açıyor. Ekiplerin yapacağı detaylı inceleme, bu sorunların kaynağını ortaya çıkaracak.

Bartın'da toplu balık ölümleriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce...

Bartın'da toplu balık ölümleriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Bartın'da toplu balık ölümleriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce...

Bartın'da toplu balık ölümleriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

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