Bartın'da Üniversite Öğrencisinin Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Bartın'da otomobilin çarptığı Bartın Üniversitesi öğrencisi Edanur Tatlıoğlu yaşamını yitirdi; alkollü olduğu belirlenen sürücü F.T. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 20:20
GÜNCELLEME - ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bartın'da, Bartın'dan Zonguldak istikametine giden F.T. (30) idaresindeki 06 RLK 06 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünden tali yola dönen F.R.U. yönetimindeki 34 BST 780 plakalı otomobile çarptı. Kazanın devamında, durağa yürüyen üniversite öğrencisi Edanur Tatlıoğlu (23)'na çarpıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ve polis ekipleri çalışmaya başladı. Sağlık görevlileri, çarpmanın etkisiyle savrulan Tatlıoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

34 BST 780 plakalı otomobilde yaralanan İ.S. ve M.M., Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tatlıoğlu'nun cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.

Adli Süreç

Olay yerinde alkollü olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan sürücü F.T.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen F.T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer Detaylar

Yaşamını yitiren genç kızın Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu ve cenazesinin yarın Bolu'da defnedileceği öğrenildi. Olay anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

