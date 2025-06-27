Bartın'da Yangın: 2 Ev Zarar Gördü

Bartın'da Yangın Paniği

Bartın'ın Kozcağız beldesinde, Yenişar Mahallesi'nde çıkan yangın, 2 evde hasara yol açtı. Yangın, Z.E'ye ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve hızla büyüyerek Z.E'nin yanı sıra, komşusu H.K'nın evine sıçradı.

Olayın Gelişimi

Yangının hemen ardından, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Aile Fertlerine Komşularından Destek

Olay sırasında fenalaşan aile fertlerine ise komşuları yardımcı oldu. Yangın sonucunda hasar gören evler için gerekli incelemeler devam ediyor.

Bartın'da 2 evde hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bartın'da 2 evde hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.