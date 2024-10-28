Bartın'da Yaşanan Maden Kazasında 4 Kişi Tutuklandı

Bartın'da Maden Ocağındaki Göçük Olayı

Bartın'ın Amasra ilçesinde, özel bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucunda bir işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 zanlı tutuklandı.

Göçük Olayının Detayları

Tarlaağzı köyü mevkisindeki maden ocağında, galeri açma çalışmasının yürütüldüğü eksi 300 kodunda, 26 Ekim tarihinde bir göçük meydana geldi. Olayda ağır yaralanan işçi Ferdi Tayyar (35), hastaneye kaldırılmış, ancak kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Şüpheliler Tutuklandı

Olayla ilgili olarak, işyeri İşletme Müdürü A.K., İş Güvenliği Müdürü S.Y., Daimi Nezaretçi Maden Mühendisi H.I. ve Vardiya Sorumlusu Maden Mühendisi N.M.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı. İlk sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandılar.

Soruşturma Devam Ediyor

Kazanın meydana geldiği maden ocağında yapılan çalışmalar ve soruşturma devam ediyor. Olayın sebep olduğu kayıplar ve ilgili kişilerin sorumluluğu üzerine derin bir inceleme yürütülmekte.