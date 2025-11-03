BARÜ ve Lviv Ivan Franko Üniversitesi Panelinde Özgürlük, Kimlik ve Bellek Tartışıldı

BARÜ ile Lviv Ivan Franko Ulusal Üniversitesi ortak panelinde özgürlük, kimlik, bellek ve toplumsal dönüşüm disiplinler arası olarak ele alındı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:33
Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Ukrayna Lviv Ivan Franko Ulusal Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen panelde kimlik, bellek ve toplumsal dönüşüm disiplinler arası bir perspektifle değerlendirildi.

Panel organizasyonu

BARÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ile Ivan Franko National University of Lviv iş birliğinde düzenlenen panelin başlığı "Exploring the Dynamics of Freedom and Identity in Today’s World" olarak belirlendi. Moderatörlüğünü Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünden Prof. Dr. Sedat Yazıcı üstlendi.

Sunumlar ve ana başlıklar

Doç. Dr. Nadiya Levus (Lviv Ivan Franko Ulusal Üniversitesi, Felsefe Fakültesi Psikoloji Bölümü) "Transformation of Ethnic Identity in Contemporary Conditions" başlıklı sunumunda etnik kimliğin dönüşüm süreçlerini ele aldı.

Doç. Dr. Natalia Hrebin (Psikoloji Bölümü) "Identity in Conflict: How Shame and Guilt Determine the Behavioral Strategies of a Modern Personality" başlıklı konuşmasında çatışma dönemlerinde utanç ve suçluluk duygularının bireylerin davranış stratejilerine etkisini inceledi.

Doç. Dr. Yulia Slipetska (Siyaset Bilimi Bölümü) "The Transformation of Ukraine’s Political Institutions in Wartime" sunumuyla Ukrayna'daki siyasal kurumların savaş sürecindeki dönüşümünü değerlendirdi.

Doç. Dr. Zlatyslav Dubnyak (Felsefe Bölümü) "Freedom and Education: Threats in Occupation Times" başlıklı konuşmasında işgal dönemlerinde özgürlük ve eğitimin karşılaştığı tehditleri aktardı.

Doç. Dr. Hicran Karataş (BARÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü) "Between Roots and Routes: Negotiating Hybrid Identities in Diaspora" başlıklı sunumunda diasporada melez kimliklerin oluşum ve müzakere süreçlerini tartıştı.

Doç. Dr. Lale Özdemir Şahin (Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü) "The Impact of War on the Collective Memory: Silencing of Archival Identity" başlıklı konuşmasında savaşın kolektif bellek üzerindeki etkilerine ve arşiv kimliğinin susturulma süreçlerine dikkat çekti.

Panelin sonucu

Çok disiplinli bakış açılarını bir araya getiren panel, iki üniversite arasındaki akademik iş birliğini güçlendirdi. Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

