Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan Gazze İçin Güçlü Destek Mesajı

Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan Gazze'ye Destek Çağrısı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de yaşananları sert bir dille eleştirdi. Gümüşdağ, "Bu bir savaş değil, masumların katliamı." diyerek tüm dünyaya çağrıda bulundu.

Tişörtlerle Destek Verildi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking'e konuk olacak Başakşehir futbolcuları, ısınmaya önlerinde 'Gazze'ye destek' yazılı tişörtlerle çıktı. Turuncu-lacivertli kulüp, bu özel mesajla insanlığa karşı işlenen suçlara dikkat çekmek istiyor.

Göksel Gümüşdağ, üzerinde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun" ve "Birleşen sesler sessizliği bozar" yazılı tişörtle açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Bu önemli müsabakada çok daha önemli şeylerin olduğunu biliyoruz. Bu insanlığa karşı işlenen suça artık 'Dur' demek için bu tişörtlerle Başakşehir Futbol Takımı olarak Norveç'ten dünyaya mesaj vermek istedik. Tüm takımlarımızın da Avrupa'da bunu giyeceğini umuyorum." dedi.

Karşılaşma Hakkında Düşünceleri

Maç öncesi düşüncelerini paylaşan Gümüşdağ, "Viking, neredeyse ligin ilk yarısını bitirdi ve bize zor bir mücadele bekliyor. Sentetik sahada oynayacağız. Buna rağmen sahaya çıkıp mücadele edeceğiz. Her sezon Avrupa'ya açılma hedefimiz var ve bunu gerçekleştirmek için sonuna kadar gideceğiz." şeklinde konuştu.

