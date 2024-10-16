DOLAR
34,16 0,15%
EURO
37,11 0,53%
ALTIN
2.936,18 -0,27%
BITCOIN
2.317.838,36 -1,75%

Başakşehir'de 10 Katlı Bina Yangını Kontrol Altına Alındı

Başakşehir'de bir sitedeki 10 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 21:43
Başakşehir'de 10 Katlı Bina Yangını Kontrol Altına Alındı

İstanbul Başakşehir'de Çatı Yangını

Başakşehir'deki bir site içerisinde yer alan 10 katlı bir binanın çatı katında, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki binalara da sıçradı.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Bölgedeki sakinlerden Mehmet Yılmaz, “Yangın, yatsı namazı sırasında D-8 Blok'ta başladı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle D-7 Blok'a da sıçradı” açıklamasında bulundu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

İtfaiye ve Sağlık Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, güvenlik nedeniyle binayı tahliye ederken, dumandan etkilenen bir kişiye ise ambulansta müdahale edildi.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

“İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde içeri girerek yangını söndürdü. Allah razı olsun, kimse zarar görmedi” diyerek durumu değerlendiren Yılmaz, yangının ardından soğutma çalışmalarının hala devam ettiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih'te Tramvay Kazası: Yaya Yaralandı
2
Sinop'ta Kaçak Kazı Yapan Üç Kişi Suçüstü Yakalandı
3
Lafarge Çimento Şirketi Terör Finansmanı Suçlamasıyla Yargılanacak
4
Tüketicilerin korunmasına yönelik yeni kanun teklifi TBMM'de görüşüldü
5
Madagaskar'da 7 Yeni Kurbağa Türü Keşfedildi
6
PKK/YPG, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Seçimlerinde KYB'yi Destekliyor

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı