Başakşehir'de 10 Katlı Bina Yangını Kontrol Altına Alındı

İstanbul Başakşehir'de Çatı Yangını

Başakşehir'deki bir site içerisinde yer alan 10 katlı bir binanın çatı katında, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki binalara da sıçradı.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Bölgedeki sakinlerden Mehmet Yılmaz, “Yangın, yatsı namazı sırasında D-8 Blok'ta başladı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle D-7 Blok'a da sıçradı” açıklamasında bulundu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

İtfaiye ve Sağlık Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, güvenlik nedeniyle binayı tahliye ederken, dumandan etkilenen bir kişiye ise ambulansta müdahale edildi.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

“İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde içeri girerek yangını söndürdü. Allah razı olsun, kimse zarar görmedi” diyerek durumu değerlendiren Yılmaz, yangının ardından soğutma çalışmalarının hala devam ettiğini belirtti.