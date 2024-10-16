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Başakşehir'de 10 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın

Başakşehir'deki bir apartmanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ve güvenlik ekipleri müdahil oldu.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 20:48
Başakşehir'de 10 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın

Yangın Başakşehir'de Etkisini Gösterdi

Başak Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir apartmanın çatı katında bu sabah saatlerinde bir yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangına Müdahale Devam Ediyor

Olayın ardından, bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri de yönlendirildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle yan binalara sıçrama riski taşıyor.

Hızla Müdahele Ediliyor

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor. Yangının yayılmasını önlemek için tüm önlemler alınıyor.

Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Yangının söndürülmesi sonrası detaylı incelemeler yapılacak.

Başakşehir'deki bir sitede 10 katlı binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale...

Başakşehir'deki bir sitede 10 katlı binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Başakşehir'deki bir sitede 10 katlı binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale...

Başakşehir'deki bir sitede 10 katlı binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Başakşehir'deki bir sitede 10 katlı binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale...

Başakşehir'deki bir sitede 10 katlı binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Başakşehir'deki bir sitede 10 katlı binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale...

Başakşehir'deki bir sitede 10 katlı binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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