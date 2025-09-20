Güncelleme: Başakşehir'de Deparko Sanayi Sitesi'nde iş yeri yangını

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Deparko Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde patlama sesleri, alevlerin iş yerini ve çevresini sarması ve iş yerinden yükselen siyah dumanlar yer aldı.

Gelişmeler takip ediliyor

Yangınla ilgili yeni bilgiler yetkililerce paylaşılacak.